شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد غير متوقع وسط استمرار الغارات الأمريكية...جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتنقل العمليات لجبهة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد مفاجئ، أطلقت القوات اليمنية صواريخ باتجاه المحيط الهندي، في خطوة تشير إلى توسيع نطاق المواجهة مع القوات الأمريكية، التي تواصل هجماتها الجوية للأسبوع الرابع على عدة مدن يمنية.

مصادر محلية في محافظة المهرة أكدت أن الصواريخ عبرت أجواء المنطقة باتجاه المحيط الهندي، حيث يُعتقد أن الهدف المحتمل هو جزيرة استراتيجية تستخدمها القوات الأمريكية.

في ظل عدم صدور بيان رسمي حول طبيعة الهدف، تتباين التقديرات بين استهداف سفن إسرائيلية دعمًا لغزة أو استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة، خاصةً بعد تصريحات قائد أنصار الله حول نشر واشنطن قاذفات استراتيجية في المنطقة.

هذا التطور يأتي في ظل استمرار الغارات الأمريكية المكثفة على صنعاء، صعدة، الحديدة، وحجة، ما يشير إلى أن الهجوم اليمني يمثل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، بعد أن كان البحر الأحمر الساحة الأساسية للمواجهات ضد البوارج الأمريكية.

الوضع الإقليمي يزداد تعقيدًا

يبدو أن اليمن اختار توسيع رقعة الصراع، في رسالة واضحة بأن المواجهات لن تقتصر على البحر الأحمر، بل قد تشمل مناطق أوسع، ما ينذر بمزيد من التعقيدات في المشهد العسكري والسياسي في المنطقة.



