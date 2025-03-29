كرامي أعطت توجيهاتها بتحضير الدفعات لصرف مستحقات أفراد الهيئة التعليمية مع مفعول رجعي خلال نيسان

أعطت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، توجيهاتها بتحضير الدفعات لصرف كل المستحقات مع مفعولها الرجعي تباعا لأفراد الهيئة التعليمية والمستخدمين واختصاصيي المكننة من ملاك ومتعاقدين في اسرع وقت ممكن بعد صدور المرسوم، وذلك خلال شهر نيسان.

وتوجهت وزيرة التربية لمناسبة عيد الفطر المبارك، من افراد الهيئة التعليمية والموظفات والموظفين والتربويات والتربويين وابنائها الطالبات والطلاب بالتهنئة والمباركة، متمنية ان "يعيده الله على الجميع وعلى وطننا الغالي لبنان بظروف افضل يعمها الأمن والسلام, وتكون المطالب المحقة للتربويات والتربويين وفريق الوزارة كاملا منجزة, مما ينعكس تقدما ورفاها على اطفالنا وطالباتنا وطلابنا في مسيرتهم التعليمية" .

وكررت الوزيرة كرامي اسفها واعتذارها "لكل من تأخر صرف اجوره ومستحقاته قبل العيد، والذي حصل نتيجة ظروف وقرارات مالية خارجة عن ارادتها واحتاجت الى صدور مرسوم ونشره ونفاذه لصرفها".

وأكّدت الوزيرة كرامي التزامها التام بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملات والعاملين في وزارة التربية كافة على اختلاف فئاتهم وتنوع عقودهم, لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تليق بحملة رسالة التعليم السامية.