أوكرانيا تتلقى 3.5 مليار يورو دعماً من الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن كييف تلقت دعماً مالياً إضافياً بقيمة 3.5 مليار يورو (3.8 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في منشور على منصة "تيليجرام"، هذا الدعم بأنه "أمر حاسم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن الحزمة تشمل 3.1 مليار يورو في شكل قروض منخفضة الفائدة، و400 مليون يورو في شكل منح.

وتعد هذه الأموال جزءاً من برنامج "تسهيل أوكرانيا" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سوف يقدم دعماً بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

وقد تلقت أوكرانيا بالفعل 16 مليار يورو بموجب هذا البرنامج خلال العام الجاري.