شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر ستظل أول المدافعين عن القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن احتشاد المصريين بعد صلاة العيد رسالة دعم قوية لفلسطين ورفض التهجير، وتأكيد على أن مصر ستظل دائما وأبدا خير مدافع عن القضية الفلسطينية وضد اي محاولة لتصفيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اصطفاف المصريين اليوم، أكد للجميع أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها بمسميات مختلفة التهجير وغيره من المخططات التي هدف منها سوي تفريغ القضية من مضمونها.

وأشار القطامي، إلى أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قيادة وشعبا أمن قومي وإنساني راسخة في وجدان المصريين جميعهم، والحشود اليوم، أكدت للعالم أجمع الموقف الراسخ والتاريخي من القضية، وانهم يقفون صفا واحدا ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر قيادة وشعبا لم ولن تقبل بتصفية القضية تحت مسمى التهجير، وأن مصر تنادي طوال الوقت بحل القضية وحق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.