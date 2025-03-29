بعد زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية – رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يعود للبلاد

عاد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى البلاد بعد زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بترقية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. وكان سيادته قد أطلع ولي العهد السعودي، على مجمل الأوضاع في السودان بعد الإنتصارات الآخيرة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف مسارح عمليات معركة الكرامة. فضلا ً عن الترتيبات التي تقوم بها حكومة السودان حاليا للإستعداد لعمليات البناء وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب. وكان البلدان قد إتفقا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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