ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة العراقية رحمة رياض لإحياء حفل مميز في مدينة العقبة ضمن فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"، وذلك في 11 نيسان الساعة 9 في مركز العقبة الدوليّ للمعارض في الأردن.

نذكر ايضا ان أغنية "ماكو مني" للفنانة رحمة رياض ما زالت تحقق نجاحا كبيرا، اذ انها تخطّت خلال الساعات الماضية حاجز الـ100 مليون مشاهدة عضويّة وغير مدفوعة على يوتيوب، وذلك رغم مرور أكثر من خمس سنواتٍ على طرحها، وهذا ما يثبت حب الجمهور الكبير لها.

الأغنية من كلمات الشّاعر رامي العبودي، ألحان علي صابر، أمّا التوزيع فكان لعثمان عبود، والإخراج لريشا سركيس.

كانت هذه تفاصيل خبر رحمة رياض تتخطى الـ 100 مليون وتستعد لمهرجان "أمواج العقبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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