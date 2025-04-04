شكرا لبحثكم عن خبر نجاح عملية جراحية نادرة لإنقاذ مريض مسن من التواء المعدة في مستشفى عدن التعاوني الخيري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

في إنجاز طبي نادر، نجح فريق جراحي متخصص في في مستشفى عدن التعاوني الخيري بإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 80 عامًا، كان يعاني من ألم شديد في المعدة، انتفاخ في البطن، وغثيان مستمر.

وبعد الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية، تم تشخيصه بحالة التواء المعدة، وهي حالة نادرة عالميًا، حيث تحدث بنسبة 1 إلى 5٪ فقط.

وبعد التشخيص السريع، قرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور أمين اليهري استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ المريض، حيث أُجريت العملية بنجاح لارجاع الالتواء وتثبيت المعدة، بمشاركة أخصائي التخدير وفنيي العمليات.

ويرقد المريض حالياً في العناية المركزة تحت العناية الطبية وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي لضمان تعافيه التام.

وأعرب الدكتور أمين اليهري، عن سعادته بنجاح العملية، مؤكداً على أهمية سرعة التشخيص والتدخل الجراحي في مثل هذه الحالات النادرة، مما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص الشفاء.

يُذكر أن التواء المعدة من الحالات الطارئة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة، مما يجعل هذا النجاح الطبي إنجازًا يستحق الإشادة.