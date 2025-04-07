الرئيس الإيراني: على الولايات المتحدة أن تثبت أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن "على الولايات المتحدة أن تثبت أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية".
وشدد على "اننا نؤمن بالمفاوضات ونسعى إليها لكننا لن نخوضها تحت أي ظروف، ولا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا نسعى للحروب والأزمات".
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