شكرا لبحثكم عن خبر لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97% والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%

إعلام الصندوق ـ العاصمة عدن

قامت لجنة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأثنين، بزيارة تفقدية إلى ديوان صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بالعاصمة عدن ، وذلك في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء فهمي عفارة، وضمّت في عضويتها كلاً من مدير عام الرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المركزية ماجد أمين لقمان ، ومدير عام الرقابة وتقييم أداء وحدات السلطة المحلية أحمد المريسي.

وخلال الزيارة، استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وضاح الشرفي، حول مستوى الانضباط الوظيفي، والذي أشار إلى تحقيق نسبة حضور كاملة بنسبة 97%.

كما قامت اللجنة بالاطلاع على سير العمل في إدارات وأقسام الصندوق، وتبادلت التهاني مع الموظفين بمناسبة عيد الفطر.

وأشادت اللجنة بروح الانضباط والجدية التي لمسوها خلال جولتهم في المكاتب، معتبرين هذا المستوى من الحضور نموذجاً يُحتذى به في مؤسسات الدولة.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية فهمي عفارة، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية على المؤسسات الحكومية، وتقييم مدى الالتزام الوظيفي، لا سيما بعد الإجازات الرسمية.

كما شدد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى العالي من الحضور والجاهزية، مشيراً إلى أن انضباط الموظفين في الدوام الرسمي هو حجر الأساس في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بمستوى العمل في مؤسسات الدولة.