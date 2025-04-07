قائد الجيش التقى السفير القطري وريزا وبحثا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية Imran Riza، وعضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب العميد المتقاعد جان طالوزيان.
خلال هذه اللقاءات، جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية السيد جوزف القصيفي، وراعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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