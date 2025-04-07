بنك إسرائيل المركزي يثبت الفائدة بعد تجدد القتال في غزة

أبقى بنك إسرائيل المركزي اليوم على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة بعد توقف قصير للقتال.

وهذا هو الاجتماع العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة. وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.

وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا سنويا اثنين بالمئة في الربع الرابع و0.9 بالمئة خلال عام 2024 ككل بسبب الحرب.