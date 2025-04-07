سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا يناهز ثلاثة في المئة عند بدء التداولات الإثنين، مثل معظم أسواق الأسهم العالمية، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وعند بدء التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2,85%، وخسر مؤشر ناسداك 3.91%، ومؤشر "أس آند بي 500" 3,24%.

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة نيويورك سجلت تراجعا حادا يناهز ثلاثة في المئة عند بدء التداولات بسبب رسوم ترامب الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.