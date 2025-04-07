انهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13,22% الاثنين، في أسوأ انخفاض منذ حوالى ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.
وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13,22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,34% أو 245.43 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة هونغ كونغ تغلق على انخفاض بنسبة 13,22% في أسوأ انهيار منذ العام 1997 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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