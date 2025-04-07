بورصة هونغ كونغ تغلق على انخفاض بنسبة 13,22% في أسوأ انهيار منذ العام 1997

انهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 13,22% الاثنين، في أسوأ انخفاض منذ حوالى ثلاثة عقود، في ظل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13,22% أو 3021.51 نقطة، وهو أكبر انهيار منذ العام 1997 خلال الأزمة المالية الآسيوية، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,34% أو 245.43 نقطة.