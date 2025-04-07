أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وباريس إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأكدنا أهمية التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأعلن السيسي أنه جرى التأكيد على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار بغزة وتوافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا أن "تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية دون حل عادل".
واضاف :"شددنا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وأكدنا أهمية التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تشمل كل الأطراف، كما توافقنا على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وكشف السيسي ان "التوتر بمنطقة البحر الأحمر أثر سلبا على إيرادات قناة السويس وفقدنا 7 مليارات دولار عام".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي في مؤتمر صحافي مع ماكرون: لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والعودة لوقف اطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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