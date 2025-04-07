محمد سليمان: وزارة الداخلية حريصة على إجراء الانتخابات البلدية ضمن المواعيد المعلنة

اعتبر النّائب ​محمد سليمان​، "أنّنا أمام مرحلة تتطلّب مسؤوليّةً كبيرةً ومواقف تحمي وطننا، وتساعد على تعزيز استقرار أمنه وحماية اقتصاده"، مشيرًا إلى أنّ "الحاجة اليوم كبيرة للبدء في مسار العمل والإنجاز، وهو ما يأمله المواطن من هذا العهد ومن الحكومة الجديدة". وأكّد متابعته "لملف صيانة الطّرق في وادي خالد، وأنّ الوعد بالبدء بإنجازه سيكون قريبًا".

ولفت، خلال استقباله وفودًا ومراجعات لقرى وبلدات وادي خالد وأكروم والمشاتي، في دارته في وادي خالد، إلى أنّ "​وزارة الداخلية والبلديات​ حريصة على إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة ضمن المواعيد المعلَنة"، متمنّيًا أن "تحمل المجالس الجديدة من يعمل على تحسين واقع بلداتنا ويسعى لخدمتها، بعيدًا عن الانقسامات والخلافات بين الأهل وأبناء المنطقة الواحدة، وأن تكون المنافسة تحت شعار خدمة البلدة وأهلها، وتعزيز الإدارات بالكفاءة والإنتاجيّة والتّكاتف بين الجميع".