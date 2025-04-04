شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام سعيد: كنت دائم السؤال على شخصيتى فى ولاد الشمس لتظهر بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب ابرام سعيد كواليس مشاركته في مسلسل ولاد الشمس الذى عرض فى موسم دراما رمضان 2025، وقال لـ"الخليج 365":" حصلت على دورى في العمل بعد أن قمت بعمل أوديشن لشخصية "سيد"، وعملت كثيراً على الشخصية لكى تكون قريبة من المشاهدين ومن الأشخاص الشبيه به الموجودة حولنا في المجتمع، والتي كان لى حظ التعامل معها، لأننى أعمل مع والدى منذ صغرى".

وتابع سعيد قائلا:"جلست مع المخرج شادى عبد السلام للوصول لأنسب شكل لشخصية سيد لكى أظهر بشكل طبيعى فى مسلسل ولاد الشمس، خاصة أن له جوانب عديدة منها عمله على الـ "توكتوك"، وعلاقته بولعة الشخصية التي قدمها أحمد مالك، وكذلك بوالدته سحر التي قدمتها فرح يوسف، وبالتالي احتاجت الشخصية الكثير من التحضيرات".

وأشار سعيد قائلا:" كانت من أصعب تفاصيل شخصية سيد، هو أن لا يظهر بشكل "شعبى" أكثر من اللازم، وبالتالي سأكون خسرت تحدى تقديم هذه الشخصية، ولهذا كنت دائم السؤال والمذاكرة والمتابعة للحصول على أفضل المعلومات عن الشخصية".

وسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.