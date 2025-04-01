تعرّض بطلة "إش إش" لحادث سير مروّع؟

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ميرنا وليد - بيروت - تناقل البعض خبر تعرض الممثلة المصرية ندى موسى لحادث سير مروّع، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور وأثار قلقهم عليها، الا ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة، فقد نفت ندى ذلك معبرة عن استيائها من انتشار هكذا خبر.
الجدير ذكره ان ندى موسى كانت قد شاركت مؤخرا في المسلسل المصري "إش إش" الذي نال اعجاب عدد كبير من الجمهور، وهو من بطولة الممثلين مي عمر ، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، وغيرهم من الممثلين.
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