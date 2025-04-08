شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل: دنيا سمير غانم تعاملت مع الكل بتلقائية وعفوية في عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد فاضل، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن ردود الفعل على شخصية مروان التي قدمها في مسلسل "عايشة الدور" وعن النجمة دنيا سمير غانم في الكواليس.

وقال أحمد فاضل: "النجمة دنيا سمير غانم من أهم النجوم والتعامل معها في التصوير شخصية طبيعية وبتتعامل بكل تلقائية وعفوية والكواليس كلها لذيذة طول الوقت مع بعض بنذاكر المشاهد سوا وكلنا كنا قريبين مع بعض، وفيديوهات تيك توك كتير مع بعض".

وتابع في حديثه: "ردود الأفعال كانت الحمد الله كلها إيجابية والناس التي مرت بتجارب مثل شخصية مروان التي قدمتها في الحقيقة أرسلوا ليا رسائل يشكرونى لأنهم حسوا بالموقف أهم هدف ليا أن الدور وصل لهم".

خطفت النجمة دنيا سمير غانم الأنظار بعد تقديمها أوبريت به 5 استعراضات فى الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور الذى شاركت به فى موسم دراما رمضان 2025، وأبدى الجمهور إعجابه الشديد بالاستعراضات وبدنيا سمير غانم وغنائها وأدائها الأكثر من رائعة وتمثيلها الصادق وتعبيراتها وطريقتها على المسرح، كما تمنى الجمهور تقديم دنيا الفوازير لأنها فنانة شاملة ومتمكنة من موهبتها ومهارتها.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.