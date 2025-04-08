إليكِ هذه الطرق لتنسيق فستانك الماكسي وإرتدائه بشكل متكرر

ميرنا وليد - بيروت - قد تكون الفساتين الطويلة من أصعب الفساتين الطويلة في التنسيق.

ببساطة، الفستان الطويل لا يترك لك مساحة كبيرة للتنسيق، ولكن هذا لا يعني أنه من المستحيل إضافة لمستكِ الشخصية إليه. كل ما تحتاجينه هو الأكسسوارات المناسبة، وأفكار التنسيق، والإلهام.

تحت Knit Tank

خصوصاً إذا جاء الفستان ضيقاً وبكمين طويلين، يمكنك ارتداء Knit Tank فوقه بخامات أو نقوش متباينة.

مع Platform Loafers

لإطلالة بلمسة من طابع الـpunk، ارتدي فستانًا ماكسي من نقشة المربعات مع حذاء لوفر متعدد الطبقات مع حقيبة يد بتصميم مستوحى من حقيبة الطبيب الكلاسيكية تُبقيكِ على ذوقك الراقي في عالم الموضة.

مع حزام سلسلة

تضييق الفستان عند الخصر لمنحه شكل الساعة الرملية ليس فكرة جديدة، ولكن هذه المرة استبدلي حزامك المعتاد بحزام سلسلة عصري متعدد الخيوط لإطلالة كلاسيكية وعصرية.

Mix Metals

إذا كان لديكِ فستان ماكسي مزين بتفاصيل معدنية من خلال التطريز أو الزخارف أو الخياطة المتقنة، فننصحكِ بمزج الألوان المعدنية بحمل حقيبة يد مميزة بلون متباين.

مع Statement Belt

ضيّقي خصرك بحزام مميز، مثل حزام كورسيه جلدي ولإضفاء لمسة ريفية على إطلالتك، أضيفي حذاء Cowboy وحقيبة جلدية منقوشة.

نقشات متعددة

لإطلالة جريئة ننصحك بمزج النقشات وتنسيقها بعناية. بما أن الفساتين الطويلة تجذب الانتباه، يُنصح باختيار أكبر عدد ممكن من الطبعات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من التباين.

مع Headband وكعب عالي

من الطرق المفضلة لتنسيق فستان ماكسي، هو إضفاء لمسة بصرية متكاملة من الرأس إلى القدمين. يُكمل Headband جريء وحذاء بكعب عالٍ أنيق إطلالة عصرية أنيقة.

تحت سترة قصيرة

يمكنكِ إضافة لمسة جمالية لفستانك بارتدائه تحت جاكيت قصير يصل إلى خصرك. هذا الخيار مثالي إذا كنتِ قصيرة القامة وتجدين نفسكِ ومنحنياتكِ تتلاشى داخل فستان ماكسي.

بأسلوب casual

أضيفي لمسةً من الراحة إلى فستان ماكسي بمزج وتنسيق إكسسوارات بسيطة. الأحذية الرياضية، والقبعات، والحقائب الملونة، كلها طرقٌ لإضافة لمسةٍ من المرح إلى التصميم الأنيق لفستان ماكسي.



