بسبب موجة الحر.. 6 تمارين سهلة تحمي قلبك في الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعد الرياضة جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي، ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، يصبح من الضروري تعديل روتين التمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية دون التأثير على الصحة العامة.

ويتسائل العديد من الأشخاص عن الرياضات التي يمكن ممارستها في الجو الحار دون التعرض لمخاطر صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بالأزمات القلبية.

وفي هذا السياق، يؤكد الأطباء على أهمية اختيار الأنشطة البدنية التي تتناسب مع البيئة الصيفية لتجنب المشاكل الصحية التي قد تنشأ بسبب تأثيرات الحر على الجسم، وفي السطور التالية يُقدم الدكتور أحمد علام، أخصائي العلاج الطبيعي، مجموعة من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها بأمان في فصل الصيف من بينها:

المشي.. النشاط الأكثر أمانًا في الصيف

أشار الدكتور أحمد علام، أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن المشي يُعد واحدًا من أفضل التمارين التي يمكن ممارستها في فصل الصيف، وقال إن المشي يساهم في تحسين الدورة الدموية وتنشيط الجسم دون الضغط على القلب أو رفع ضغط الدم، ومن الأفضل ممارسة المشي في الصباح الباكر أو في المساء بعد غروب الشمس حيث تكون درجات الحرارة أقل، وأضاف أن المشي لا يتطلب معدات خاصة، ويمكن ممارسته بسهولة في أي مكان.

السباحة.. تمرين كامل للجسم

أكد علام، على أن السباحة تُعد من الرياضات المثالية في الطقس الحار، حيث يساهم الماء في تبريد الجسم، ما يجعل السباحة خيارًا آمنًا للغاية، مشيرا إلى أن السباحة لا تؤثر على مفاصل الجسم أو القلب، بل تساعد في تقوية العضلات وزيادة اللياقة البدنية بشكل عام، كما أن ممارسة السباحة في المسابح المكشوفة أو البحار يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا في الصيف، وأضاف أن السباحة تساهم أيضًا في تحسين وتقوية عضلات الجهاز التنفسي.

تمارين التنفس واليوجا.. تقنيات للمساعدة على الاسترخاء

وأوصى الطبيب بممارسة تمارين التنفس العميق واليوجا كجزء من الروتين الرياضي الصيفي، حيث تساعد هذه التمارين في تقليل مستويات التوتر وزيادة مرونة الجسم، موضحًا أن تمارين التنفس واليوجا هي تمارين آمنة، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب، فهي تساعد على تعزيز قدرة الجسم على الاسترخاء وتنظيم معدل ضربات القلب.

تمارين التمدد (Stretching).. الحفاظ على مرونة العضلات

أوضح أخصائي العلاج الطبيعي، كذلك، على أن تمارين التمدد تعتبر ضرورية للمحافظة على مرونة العضلات والمفاصل، خصوصًا في الأجواء الحارة، وأضاف أن التمدد يساعد في منع التقلصات العضلية والإجهاد، خاصة مع الحرارة العالية، ويُنصح بممارسة تمارين التمدد بعد أي نشاط رياضي لتجنب الإجهاد العضلي.

وأشار إلى أن هذه التمارين يمكن ممارستها بسهولة في أي مكان وتناسب جميع الأعمار.

الدراجات الثابتة.. تمرين آمن للجسم كله

تُعد الدراجات الثابتة من التمارين الآمنة التي يمكن ممارستها في الصيف دون التأثير على صحة القلب أو الضغط، واستخدام الدراجة الثابتة يساعد في تحسين مستوى اللياقة البدنية بشكل عام دون إرهاق الجسم أو زيادة الحرارة الداخلية، ويفضل ممارسة هذه التمارين في أوقات مبكرة من اليوم أو في الأماكن المكيفة لتجنب الحرارة الشديدة.

التمارين الهوائية منخفضة الشدة.. حل بديل وآمن

من جانبه أشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن التمارين الهوائية منخفضة الشدة مثل التايبو أو الرقص الخفيف تعتبر من الخيارات المناسبة خلال فصل الصيف، إذ لا تسبب التمارين الهوائية منخفضة الشدة إجهادًا مفرطًا للجسم، ويمكن ممارستها في أي وقت من اليوم دون التعرض لارتفاع في ضغط الدم أو مشاكل صحية أخرى، كما أن هذه التمارين تساعد في تحسين مستوى اللياقة البدنية بشكل عام.