شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 فى بنك مصر أمام الجنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى فى بنك مصر 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وذلك فى آخر تعاملات رسمية.
وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بالبنك المركزى المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلى المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.91 جنيه للشراء.
51.01 جنيه للبيع.
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