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وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بالبنك المركزى المصري 50.87 جنيه للشراء و51.01 للبيع، وفى البنك الأهلى المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 فى بنك مصر أمام الجنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية