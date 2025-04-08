شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ضيف "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان عصام السقا ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 الخميس المقبل الساعة 5 مساءا، وذلك في حلقة خاصة بعد نجاح مسلسل فهد البطل الذى لعب فيه شخصية "ريكو"، والتي حققت تفاعلاً كبيراً طوال فترة عرض المسلسل.

إذ جسد عصام السقا شخصية "ريكو" صديق فهد البطل، كما تخلل الخط الدرامي الخاص بشخصية أحداثاً عديدة جمعته بشقيقة فهد التي لعبت دورها الفنانة كارولين عزمي، ما بين محبته لها ومحاولة الزواج منها ثم رفض الأمر عقب حدوث العديد من الأمور وصلت في النهاية لوفاتها، وهو ما جعل قصة حبهما من أهم الخطوط الدرامية الشهر الماضي مما حازت على اهتمام الجمهور ومحبي الدراما من متابعي المسلسل.

كان احتفل جماهير ومحبو الفنان عصام السقا بنجاحه فى مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، والذى يقدم خلاله شخصية ريكو صديق فهد، والتقط محبو الفنان الشاب صورا تذكارية مع نجمهم نهاية شهر رمضان الماضى، وذلك انعكاساً لتفاعل الجمهور مع دوره فى العمل.