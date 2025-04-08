شقيقة ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا تلفت الأنظار بجمالها.. هل تشبهها؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، مجموعة صور لها برفقة عائلتها عبر حسابها الخاص.

وقد لفتت ماغالي أبو شقرا، شقيقة فاليري، الأنظار بجمالها، بظهور نادر لها، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن إعجابهم بـ ماغالي، وبالشبه الكبير بين الشقيقتين.

وكانت نشرت فاليري مجموعة صور لها، وظهرت وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ، برفقة طفلها الصغير.

وخطف ابن فاليري الأنظار بلطافته، وأشار المتابعون من خلال تعليقاتهم، إلى أنه كبر وأصبحت ملامحه تشبه ملامح والدته بشكل كبير، كما أعربوا عن محبتهم لـ فاليري وعائلتها.

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