شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن فيلم استنساخ: لم يتم منعه وسيتم منحهم التصريح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مساعد وزير الثقافة المصرية للرقابة على المصنفات الفنية أنه لا صحة مطلقا لما تردد حول إلغاء عرض فيلم استنساخ أو منعه رقابيا وكل ما حدث هو أنهم قد تقدموا للحصول على التصريح أو ما يسمي بالفاوتشر بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للرقابة مما أدى لتأجيل العرض يوما واحدا فقط وسيتم منحهم التصريح غدا.

وناشد عبد الرحيم كمال السادة الإعلاميين التأكد من أية اخبار تتعلق بجهاز الرقابة على المصنفات منه أو من المتحدث الرسمي للجهاز.

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.