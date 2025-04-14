تجمع الباحة الصحي يحقق الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

شارك تجمع الباحة الصحي ضمن وفد وزارة الصحة السعودية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، في نسخته الخمسين، أحد أبرز المحافل العالمية للابتكار.

وشهدت المشاركة إنجازًا وطنيًا مميزًا بحصول المخترعَين متعب الصحفي ومحمد عسيري من منسوبي التجمع على الميدالية الفضية عن ابتكارهما الطبي “Aqua Max-Breathe”.

ويُعد جهاز Aqua Max-Breathe ابتكارًا طبيًا يُحسّن عملية الزفير ويُقلل احتباس الإفرازات المخاطية عبر دمج تقنية الزفير بشفاه مضمومة مع الاهتزازات المائية، وصُمم الجهاز خصيصًا لمرضى الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتليف الكيسي, ويتميز بتصميم بسيط وجودة عالية وتكلفة منخفضة مما يجعله خيارًا فعّالًا ومتاحًا على نطاق واسع.

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