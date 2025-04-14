تراجع أسعار الذهب إلى 3232.45 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم, بعد أن سجلت ارتفاعًا قياسيًا في وقتٍ سابق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3232.45 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 3248.20 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, نزلت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1 % لتبلغ 31.91 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % ليسجل 948.45 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.8 % ليصل إلى 922.98 دولارًا للأوقية.

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