الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 3232.45 دولارًا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم, بعد أن سجلت ارتفاعًا قياسيًا في وقتٍ سابق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3232.45 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 3248.20 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, نزلت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1 % لتبلغ 31.91 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % ليسجل 948.45 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.8 % ليصل إلى 922.98 دولارًا للأوقية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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