شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تلتقى بالجمهور الكويتي يوم 17 أبريل في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة ريهام عبد الحكيم حفلاً غنائيًا يوم الموافق 17 أبر يل الجارى على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت، في ليلة طربية تحتفي بإرث الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويقود الأوركسترا خلالها المايسترو د. علاء عبد السلام، وتقدم خلال الحفل باقة من أغانيها التي اشتهرت بها والتى منها "خاتم سليمان، وفيها حاجة حلوة، ولو حد ظلمك، بالإضافة إلى أغانى كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم وأغانى وردة ونجاة".

يذكر أن قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم، تدربت مع الموسيقار عمار الشريعى، والشيخ سيد على الموشحات لأنها من أصعب الأشياء فى الغناء، لافتة إلى أن الشريعى قدم مجهودًا كبيرًا معى، وتعلمت منه الكثير فهو عبقرى وشخصية فريدة، وقدوة كبيرة، يعطى ملخص للحياة بعدد قليل من الجمل.

وأضافت ريهام عبد الحكيم، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، عمار الشريعى قدم لى نصيحة وهى "حاولى تبتدى كبيرة لأن اللى بيبتدى بحاجة صعبة مينفعش ينزل بعدها"، وعندما شاركت بمسلسل "أم كلثوم" قال :"انتى بادئة بمسئولية كبيرة والناس هتعرفك من حاجة كبيرة".

تابعت: "أنا حابة الغناء لأم كلثوم ومش مدركة أنا داخلة على إيه، أنا داخلة على معركة، فالموضع ليس سهلاً، فالبداية كنت بغنى الأغنية التى أحبها على قدر الإمكان والجمهور يتقبل مع الكبير بطريقة أخرى، وكل مرة بكون فى امتحان"