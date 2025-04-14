زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة “مالوكو الشمالية”، شرق إندونيسيا.

وأوضح بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترًا من مدينة “ترناتي” التابعة للمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومتراتٍ.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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