الإقلاع عن التدخين يجدّد الأعصاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أكّد المجلس الصحي السعودي، أن الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى تحسُّن سريع في عدد من وظائف الجسم الحيوية، أبرزها بدء نهايات الأعصاب الطرفية في التجدد تدريجيًا، مما يساهم في استعادة حاستي التذوق والشم خلال فترة وجيزة.

وأضاف المجلس أن الفوائد الصحية المباشرة للإقلاع عن التدخين، تشمل أيضاً انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم إلى مستويات طبيعية، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أن الرئتين والجهاز التنفسي يشهدان تحسنًا تدريجيًا في الأداء بعد الإقلاع عن التدخين مباشرةً، ما يسهم في تقليل الأعراض المرتبطة بالتدخين مثل السعال وضيق التنفس، ويُحسن من كفاءة التنفس بشكل عام.

وبيّن المجلس الصحي السعودي أن الدورة الدموية والقلب سيعملان بكفاءة أعلى بعد الإقلاع، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعزز من قدرة الجسم على ممارسة النشاطات اليومية بصورة أفضل.

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