شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 5 مشروبات طبيعية تخلصك من عسر الهضم واضطراب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

قد تشعر باضطراب في معدتك لأسباب عديدة، وعادةً ما تزول الأعراض بسرعة، وعادةً ما تكون الأسباب غير خطيرة، ومن ناحية أخرى، قد يكون الشعور باضطراب المعدة مزعجًا، وقد تجد هذه العلاجات الطبيعية في مطبخك إذا كنت تبحث عن الراحة، فهناك بعض المشروبات التي قد تساعد في تهدئة اضطراب المعدة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 مشروبات طبيعية تخلصك من عسر الهضم واضطراب المعدة:مشروب النعناع

استُخدم مشروب النعناع منذ آلاف السنين لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، ومضادات الأكسدة، وتعزيز المناعة، كما يُساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويُمكن تخفيف تقلصات عضلات المريء المزعجة بتناول مشروب النعناع.

عصير التين

يمكن للملينات الموجودة في التين أن تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء، كما قد تساعد المركبات الموجودة في التين في تخفيف عسر الهضم، ويمكن تناول عصير سموثي مصنوع من مزج قطعتين من التين المنقوع مع كوبين من الماء، وقد يُهدئ هذا المعدة ويُخفف الإمساك، ومع ذلك، نظرًا لخصائص التين الملين، يُنصح بالامتناع عن تناوله إذا كنت تعاني أيضًا من الإسهال.

عصير الصبار

على الرغم من عدم كفاية البيانات التي تدعم هذه المزايا، وضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، إلا أن الصبار قد يساعد في تخفيف أعراض التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي، ويمكن تخفيف أعراض ارتجاع المريء، مثل حرقة المعدة، وانتفاخ البطن، والتجشؤ، والغثيان والقيء، وارتجاع الحمض والطعام، بتناول عصير الصبار.

مشروب الزنجبيل

يساعد مشروب الزنجبيل بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، على تهدئة اضطرابات المعدة، ولتسهيل هضم الوجبات المُسببة لمشكلات المعدة، حيث يحتوي الزنجبيل أيضًا على مواد تُسرع انقباضات المعدة، ويُمكن إضافته إلى مشروبات مثل الشاي، أو مضغه أو تناول كمُكمل غذائي.

مشروب البابونج

يمكن تخفيف ألم المعدة بتناول كوب من مشروب البابونج، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2023، فإن البابونج له خصائص مضادة للالتهابات، وقد تسترخي عضلات معدتك نتيجة لهذه الخصائص، مما يخفف من ألم التقلصات والتشنجات.