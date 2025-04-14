شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق سراح اثير الصنعاني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر باطلاق الاجهزة الامنية سراح اثير الصنعاني رئيس قسم الامداد بشرطة السير في عدن.

وبحسب المصادر لكريتر سكاي فان اطلاق سراح اثير الصنعاني جاء بعد اتفاق بين ادارة المرور والاجهزة الامنية على ان يطلق سراح اثير كنوع من حسن النية لعودة ادارة المرور للعمل

وكانت قوات امنية اعتقلت اثير الصنعاني من مقر عمله في الاسطورة مول قبل ايام بعدن.

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