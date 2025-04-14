تكنولوجيا: Tesla تبدأ أولى تجارب القيادة الذاتية الكاملة بدون إشراف بإضاءة محيطية متعددة الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Tesla عن تحقيق إنجاز جديد في تقنيات القيادة الذاتية، حيث سجلت أكثر من 50,000 ميل من القيادة باستخدام نظام القيادة الذاتية الكامل (FSD) غير الخاضع للإشراف، والذي لا يتطلب أي تدخل بشري فعليًا.

تم إجراء هذه الاختبارات داخل مصانع الشركة، خاصة في Giga Texas وFremont، وشملت سيارات Model Y وCybertruck التي انتقلت تلقائيًا من خطوط الإنتاج إلى مناطق التسليم.

تعتمد هذه المركبات على الجيل الرابع من العتاد (Hardware 4.0)، الذي يضم مجموعة متطورة من الكاميرات ووحدات المعالجة القوية، ما يمكّنها من التنقل بكفاءة وسط بيئة معقدة تشمل إشارات الطرق، البنية التحتية الصناعية، مرور المشاة والمركبات، بل وحتى التواصل مع سيارات أخرى لتجنب التصادمات.

يقترب البرنامج التجريبي للقيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف على الطرق العامة، والمقرر انطلاقه في أوستن خلال يونيو المقبل، إذ تسعى Tesla إلى جمع أكبر قدر ممكن من بيانات القيادة لتحسين الخوارزميات قبل الإطلاق الرسمي.

تشمل هذه التجارب قيادة Model Y لمسافة حوالي ميل ونصف في طرق مشتركة مع المشاة والمركبات الثقيلة ومعدات البناء، فيما تتولى Cybertruck مهمة قيادة أكثر تحديًا، تتضمن تسلق منحدر بنسبة 17% والخروج من نفق خاص لتصل إلى واحدة من أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في الولايات المتحدة.

الملفت للنظر أن سيارات Tesla التي تعمل بنظام FSD غير الخاضع للإشراف تميّزت بإضاءة محيطية متعددة الألوان، ما قد يكون إما جزءًا من حملة تسويقية أو ميزة دائمة لهذه التقنية.

من المرجح أن تبدأ Tesla الاختبارات على الطرق العامة باستخدام سيارات HW4، مع وجود موظف بشري داخل المركبة لأغراض الامتثال التنظيمي.

وفي الوقت ذاته، يعمل فريق Tesla AI على تجربة النظام في سيارات أقدم تعمل بـHW3، لكن Elon Musk أشار إلى أن الأمر قد لا ينجح، ما سيستدعي ترقية هذه المركبات بمكونات HW4 مجانًا للمشاركة في أسطول Robotaxi.

أما Cybercab، المتوقع أن يكون نواة خدمة Robotaxi المستقبلية، فقد يدخل الأسطول التجريبي العام القادم، رغم التحديات التنظيمية المرتبطة بالسماح لمركبات بدون عجلة قيادة أو دواسات بالسير على الطرق العامة.

المصدر