محمد سلامة يوضح مهام المخرج وفريقه: يأخذ كلامًا على ورق يطلعه نبض قلب

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القاهرة - سامية سيد - حل المخرج محمد سلامة ضيف الحلقة السادسة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض على تلفزيون الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات وأوضح محمد سلامة، مهام المخرج وفريقه والفرق بين المخرج والمخرج المنفذ.

وقال محمد سلامة: "المخرج بيكلم مع كل الناس في الشغلانة من أول ما الفكرة بتيجى وبعد كده بتتفق مع المنتج ثم ندور على النجوم المناسبين للعمل وبعد ذلك فريق العمل ما وراء الكاميرا والديكور، المخرج هو الذى يخرج العمل إلى النور، وبحب دائما أقول كلمة للمخرج يوسف شاهين المخرج يأخذه كلام على ورق يطلعه نبض قلب".

وتابع:" مخرج منفذ ومخرج مساعد موضوع كبير الفرق ببساطة في جزء تنفيذى وجزء إداري، المخرج المنفذ والمساعدين هما الجزء الإداري من الشغلانة، المخرج لا يستطيع أن يدير الشغل الإدارى والفني معًا، المخرج معه الشغل الفني وإدارة الممثلين وإدارة العمل فنيًا، والمخرج المنفذ مهمته إدارية بحته وتقسيم المواعيد وخطة العمل الإدارية ليس له تدخل فنى".



المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين.