ميرنا وليد - بيروت - كان من المقرر أن تنتهي غدًا مهلة الـ75 يومًا الممنوحة لتطبيق TikTok لبيع عملياته في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عبر منصة “Truth Social” عن تمديد جديد بنفس المدة، مشيرًا إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية. ورغم هذا التقدم، أوضح ترامب أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقات إضافية لضمان تنفيذها بالكامل، مؤكدًا أن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن عدم ظلم TikTok، في حين تواصل أطراف كبرى، مثل أمازون، إبداء اهتمامها بشراء العمليات الأميركية للتطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يمنح تيكتوك مهلة إضافية لإنهاء صفقة البيع .. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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