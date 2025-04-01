ما حصل حين غسل الراحلة إيناس النجار غريب..سر يُثير بلبلة

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل بحديث الممثلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي عن ما حصل حين غسل الممثلة الراحلة إيناس النجار، قائلة: "أول ما سمعت صوت مامتها، فتحت عينها، وشوفت في عينها دمعة فراق، حسيت إن الملايكة حوالينا، كان على وشها علامة الشهادة وأمارة قبول من الله، يا رب تكمل شبابها في الجنة".



وكانت بدأت أزمة إيناس النجار الصحية، حين بدأت تشعر إيناس بألم شديد في بطنها، وبقيت على هذه الحالة لفترة طويلة، من دون أن تعلم سبب ذلك. بعد فترة خضعت للكشف الطبي، وتم تشخيص إصابتها بالتهابات عديدة بسبب المرارة.

نقلت الراحلة الى المستشفى، ولم يكن وضعها بهذا السوء عند وصولها إليه، وحاول الأطباء مساعدتها للتخلص من آلامها العديدة، ولكن المضاعفات حولت حالتها الى خطرة، اذ تسمم جسمها بسبب انفجار المرارة، ودخلت في غيبوبة قبل أيام، وبعدها لم تعد تستجيب للعلاج أبداً.