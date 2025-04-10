شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: فخور بمنح الفرصة للشباب وسعيد بتمكين الأجيال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان طه دسوقي عن سعادته بإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم من خلال الأعمال الفنية، مؤكدًا أهمية تمكين الأجيال الجديدة وصوتهم في الساحة الفنية.

وقال دسوقى في تصريحاته لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بالثقة الكبيرة اللي بيحصل عليها الشباب حاليًا، وأتمنى نكون قد هذه المسئولية سواء في أعمالنا الحالية أو المقبلة".

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي شارك مؤخرا في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.