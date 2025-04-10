شكرا لقرائتكم خبر عن "قالتلي ماتجيش هنا تاني".. ميمي جمال تروي موقف محرج مع الراحلة ماري منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فريق عمل مسلسل "الكابتن"، خلال حلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON.

وروت الفنانة ميمي جمال، موقف مع الفنانة الراحلة ماري منيب وسر قولها لها "ماتجيش هنا تاني"، قائلة: "أول ما اشتغلت كنت في فرق التليفزيون، وطلبوني في مسرح الرحاب بعدها، وكانت الممثلات اللي كانوا بيعملوا أولاد ماري منيب كبروا شوية، وأنا رحت متحمسة، لكن مفيش حد بيعمل معايا بروفات غير الملقن ومدير المسرح، والست ماري مش بتيجي غير في العرض، وبعد ما حفظت المشهد ورحت أديته نادت على مدير المسرح وقالتله البنت دي ماتجيش هنا بكرة".

تابعت ميمي جمال: "لقيت مدير المسرح جالي وقالي الست ماري زعلانة ليه، قلتله ماعرفش.. وخفت جدا ودخلت قلتلها أنا غلط في إيه.. قالتلي انتي حولتيني، أنا لما بمثل على المسرح بنتي قاعدة جنبي، مش رايحه جايه.. قلتلها بصي مسمار وتدقي وانا قاعدة مش هقوم من جنبك، وعيطت من يومها لأن صعب عليا نفسي جدا، لأن حد يقولي امشي من أول مرة صعبة، ولكن اتعلمت منها كتير بعد كده".

وأشارت الفنانة ميمي جمال، إلى أن كل ممثل على المسرح له طريقة خاصة به، وتابعت: "أنا اشتغلت مع ناس كتير على المسرح واتعلمت منهم كتير".