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الطيران الحربي نفذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الراهب غرب محلية الدبة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • الطيران الحربي نفذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الراهب غرب محلية الدبة 1/2
  • الطيران الحربي نفذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الراهب غرب محلية الدبة 2/2

طائرة ميج 29

قالت مصادر للجزيرة إن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع بمنطقة الراهب غرب محلية الدبة وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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