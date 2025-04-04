شاهد.. الفنانة ندى القلعة تخطف الأضواء على السوشيال ميديا بلقطة مع إبنها “وائل”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حديثة للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني الأضواء, بحجابها الأنيق في صورة جمعتها مع إبنها “وائل”. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من ألف شخص مع تعليقات: (ربنا يحفظه ليك يا قلعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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