انت الان تتابع خبر الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلداني في مضمون الرسالة عبر منصة "أكس"، وتابعتها الخليج 365، أنه "الى سماحة السيد مقتدى الصدر شعبكم بحاجة الى وقفتكم الشجاعة والاصطفاف معه لتصويب ما انحرف من مسار العملية السياسية".وتابع، أن "انسحاب نواب التيار الصدري زاد الوضع سوءاً بعد ان ضعفت المعارضة والاصوات الداعية الى التصحيح، وتياركم نهض بالمسؤولية منذ سقوط النظام السابق ومشاركته السياسية لم تكن طمعاً بالمغانم بل تحملا للمسؤولية".

ولفت الى أن "مسؤولية التيار الوطني الشيعي أكبر من كل القوى السياسية بالتصدي الى مخطط تغيير الشرق الأوسط، ولن تستقيم العملية السياسية دون مشاركة التيار الوطني الشيعي".

واختتم قوله بأنه "نأمل العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية".

ادناه الرسالة: