انت الان تتابع خبر السوداني لفلاحي واسط: الحكومة ماضية بدعم القطاع الزراعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم، مجموعة من فلاحي ومزارعي محافظة واسط، بحضور رئيس مجلس المحافظة علي حسين سليمون، والمحافظ محمد جميل المياحي".وبحسب البيان، أكد السوداني على "مضي الحكومة في دعم القطاع الزراعي بكل مفاصله، أيماناً منها بأهمية الزراعة وتصدرها للأولويات الحكومية، وما تشكله من أساس مهم للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته وحققت فيه خطوات متقدمة"، مشيداً بـ"روح المسؤولية التي تحلى بها المزارعون، والتأكيد على استمرار الحكومة في دعمهم وإيجاد الحلول لتذليل المعوقات التي تواجههم".

وأشار السوداني الى "قرار مجلس الوزراء يوم أمس بتعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة"، لافتا الى ان "مواصلة الحكومة تعزيز مسار التنمية في العراق، وبدعم من مختلف فئات وشرائح المجتمع، والمباشرة بتنفيذ مشاريع ستراتيجية تدعم الاقتصاد وترتقي بالواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ولاسيما المتعلق منها بتحقيق الأمن الغذائي".

وتابع المكتب، أن "وفد مزارعي وفلاحي محافظة واسط عبروا عن شكرهم للجهود في تحسين واقع القطاع الزراعي، ودعم الفلاحين والمزارعين، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسة يوم أمس، الذي قضى بتعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة بها، وتوفير التخصيصات المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية".

