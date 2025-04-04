ضرر غير متوقع للنوم متأخراً

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من المعروف أن النوم متأخرا له تأثير على الصحة سواء البدنية أو النفسية. ولكن دراسة جديدة كشفت أنه يزيد أيضا من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.
وقام فريق بحثي من جامعة ساري في بريطانيا بدراسة شملت 550 طالبا جامعيا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 عاما، وطلب منهم استيفاء استبيانات بشأن أنماط النوم الخاصة بهم ومعدلات تناول الكحوليات ومدى تركيزهم الذهني ومستويات شعورهم بالقلق والاكتئاب.
وأكدت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية نتائج سابقة بأن الطلبة الذين يظلون مستيقظين حتى ساعات الليل المتأخرة تتزايد لديهم أعراض الاكتئاب.
ووجد الباحثون أن النوم المتأخر يقترن بعادات أخرى مثل تراجع جودة النوم وضعف التركيز مقارنة بمن ينامون مبكرا في المساء.
وأكد الباحثون أن “هذه النتائج تنطوي على أهمية بالغة في ظل تزايد عدد البالغين الذين يعانون من مشكلات نفسية”.
وأشاروا إلى ضرورة وضع استراتيجيات للتدخل للحد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى من ينامون متأخرا في الليل، مثل ممارسة تدريبات ذهنية معينة.
ويقول الباحثون إنه يتعين إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تسري على فئات عمرية أخرى.
صحيفة البيان
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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