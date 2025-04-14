شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل لملف العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اجتماع اللجنة



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم تشكيل مجلس إدارته وعقد اجتماعين خلال الفترة الماضية، حيث يشهد الصندوق خلال الفترة المقبلة انطلاق المشروعات، وذلك من خلال تنظيم مسابقة خاصة بالمشروعات لافته إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة وكانت تتواجد وزارة التضامن الاجتماعي بمفردها في هذا الملف، ولكن عقب تولي مهام الوزارة تم إعداد وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل، خاصة أن الحكومة تعمل كفريق عمل من أجل التكامل، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين تعمل على هذا الملف المهم.