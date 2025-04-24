1978 قتيلًا و5207 جرحى في غزة منذ استئناف القصف الإسرائيلي في 18 آذار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن أنّ 50 قتيلًا و152 مصابًا نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 51355 والجرحى إلى 117248.

هذا، وأوضحت وزارة الصحة في القطاع أنّ هناك 1978 قتيلًا و5207 جرحى منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 آذار الماضي.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط إصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلتها رغم الانتقادات الإسرائيلية والدولية على إدارته للحرب وإفشاله صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".