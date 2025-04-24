عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز: على الشرع تقديم ضمانات لإسرائيل وسأسلّم رسالة منه إلى ترامب

أوضح عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، أنّه أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن شروط رفع العقوبات وتحقيق السلام، وقال: "طلبت من الشرع ضمان تدمير أي سلاح كيميائي من عهد (الرئيس السوري السابق بشار) الأسد وتنسيق مبادرات مكافحة الإرهاب".

إلى ذلك، كشف أنّه سوف يسلّم رسالة من الشرع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولفت ميلز إلى أنّ "على الشرع توضيح كيفية تعامله مع المقاتلين الأجانب في سوريا وتقديم ضمانات لإسرائيل".