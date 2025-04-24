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القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إلى العاصمة الكرواتية، زغرب، في زيارة تستمر ليومين من أجل المشاركة في مؤتمر بعنوان "العلم والدين والذكاء الاصطناعي: الجوانب الأخلاقية – التآزر لا الشك"، وهو المؤتمر الذي تنظمه المشيخة الإسلامية في كرواتيا بالتعاون مع الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون، ومجلس الجمعية الإسلامية في زغرب، والأكاديمية الدولية للعلوم والفنون في البوسنة والهرسك.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار زغرب السفير عصام بدران، القائم بأعمال سفير مصر في كرواتيا، و مفتي المسلمين في كرواتيا الدكتور عزيز حسانوفيتش، وقد أعرب الوزير عن خالص شكره للسفير على الإعداد للزيارة والحرص على اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستغلالها أفضل استغلال، موضحًا أن هذا يأتي في إطار الدور الممتد لمصر وأزهرها المنير في الدنيا كلها.

كما أعرب الوزير عن سعادته البالغة بتجديد لقائه بمفتي المسلمين في كرواتيا، وعن اعزازه بالدور المهم الذي ينهض به في قيادة المجتمع المسلم في كرواتيا بحكمة في ظل ما توفره الدولة الكرواتية من احتضان كامل للمسلمين على أسس المواطنة والثقة والاحترام.

جدير بالذكر أن المشيخة الإسلامية في كرواتيا تعقد مؤتمرها بصفة سنوية، وتتخير له موضوعات تتماس بقوة مع واقع المسلمين خصوصًا وأوروبا والعالم عمومًا؛ وتدعو له كبار الشخصيات من مختلف الدول والأديان والتخصصات.

وقد أثنى الوزير على حياة المسلمين في كرواتيا لما يتجسد فيها من معاني احترام المواطنة، والالتزام بوحدة الصف، وحرص الدولة على الاعتراف الرسمي بالديانات وتنظيم شئونها وتيسير ممارسة الشعائر وإقامة دور العبادة وتدريس تعاليم الدين.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يتناول فيها الرؤية الإسلامية للعلم والتعلم والاستزادة المعرفية، وما يتصل بذلك من شروط اكتساب العلم، وفرضية تحصيله، وآداب الاستفادة به ومنه، وحرمة استغلاله في الإضرار بالإنسان أو البيئة أو بأي شيء مما خلق الله في أكوانه.



وزير الأوقاف في مؤتمر عن العلم والدين والذكاء الاصطناعي



وزير الأوقاف يصل كرواتيا للمشاركة في مؤتمر عن العلم والدين والذكاء الاصطناعي



وزير الأوقاف يصل كرواتيا