"مهر": لقاء بين ممثلي إيران والصين وروسيا في فيينا وغروسي وتأكيد على مواصلة التعاون والحوار

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأنّ "ممثلي إيران والصين وروسيا في المنظمات الدولية في فيينا التقوا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
وأوضحت أنّ "لقاء ممثلي إيران والصين وروسيا مع غروسي أكد مواصلة التعاون والحوار لدعم الجهود الدبلوماسية الحالية"، بين إيران وأميركا بوساطة عمانية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت الوكالة إلى أنّ "لقاء ممثلي إيران والصين وروسيا مع غروسي أكد منح الوكالة الدولية دورا بناء في الجهود الدبلوماسية"، في حال التوصل إلى اتفاق نووي.
هذا، ومن المقرر عقد جولة مباحثات غير مباشرة بين أميركا وإيران في مسقط يوم السبت المقبل.
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