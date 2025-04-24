المدمرة الأميركية "ويليام بي لورانس" عبرت مضيق تايوان

أعلنت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، أنّ "المدمرة ويليام بي لورانس عبرت بشكل روتيني مضيق تايوان"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "نيوزويك". واعتبرت القيادة الأميركية بالمحيطين الهندي والهادئ، أنّ "عبور مدمّرتنا مضيق تايوان تم وفقا للقانون الدولي". في السياق، أعلن الجيش الصيني أنّه رصد عبور مدمرة أميركية مضيق تايوان، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز". ويأتي ذلك في ظل تصعيد اقتصادي بين الجانبين الأميركي والصيني.

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