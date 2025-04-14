شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: جولة الرئيس السيسى الخليجية تفتح آفاقا اقتصادية جديدة لدعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشمل زيارة العاصمة القطرية الدوحة وتُستكمل لاحقاً في الكويت، تؤكد على مكانة مصر لدى شركائها في منطقة الخليج، وتوضح حجم الدور الهام الذى تلعبه القاهرة لتحقيق التوازن في المنطقة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بالشرق الأوسط وسط إصرار الجانب الإسرائيلي على استئناف القتال، وعدم الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، موضحًا أن مصر لا تتحرك فقط في إطار مصالحها الوطنية، بل تتحرك برؤية إستراتيجية لحماية الأمن القومي العربي.

وأضاف أبوالفتوح، أن جولة الرئيس السيسي تكشف عن الدور الإقليمي للقاهرة من أجل بلورة موقف موحد مشترك لدعم القضية الفلسطينية ودحض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من خلال التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تعكف القاهرة على تحقيق من خلال جهود حثيثة قامت بها على مدار الأشهر الماضية كان آخرها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أحدثت فارق كبير في المعادلة السياسية العالمية إزاء القضية الفلسطينية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر أثبتت للعالم أجمع إنها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بالمنطقة، فقد نجحت من خلال جهودها الخارجية لتوطيد العلاقات المشتركة مع مختلف البلدان العربية والأوروبية وغيرها من التكتلات السياسية والاقتصادية الهامة لتحقق حراكًا كبيراً لدعم الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة، فقد أكدت أنها الداعم الأول والأخير لهذا الشعب الذى تخلى عنه المجتمع الدولي، بعدما وقف صامتاً أمام هذه المجازر التي ترتكب بحقه كل يوم.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي لن تقتصر فقط على الأزمات الراهنة بالمنطقة، بل تهدف أيضا إلى فتح آفاق جديدة على الصعيد الاقتصادي مع منطقة الخليج، التي تعد شريك استثماري هام لدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن دول الخليج مثل (السعودية، الإمارات، والكويت، قطر)، من أكبر المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات العقارات، السياحة، الطاقة، والخدمات، حيث تلعب التدفقات الاستثمارية المباشرة من هذه الدول لدعم مشروعات البنية التحتية الكبرى، والمناطق الاقتصادية، دوراً كبيراً في عجلة الإنتاج للسوق المحلي.