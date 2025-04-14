شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين

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قمة مصرية - قطرية فى الدوحة.. الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين.. الرئيس والأمير تميم يشددان على دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. ويتفقان على أهمية حفظ وحدة سوريا ولبنان والسودان.. الرئيس: نستهدف تعزيز الاستثمارات القطرية فى مصر.. والأمير: الزيارة تمثل تتويجا للزخم المتنامى فى العلاقات الثنائية

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